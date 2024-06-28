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Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Beşiktaş'ın yeni transfer Rafa Silva, 6 milyon euro maaşıyla siyah-beyazlı takımda tarihin en fazla para kazanan futbolcusu oldu. Silva, yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'yi geride bırakarak elde etti. Portekizli yıldız ayrıca, 3.1 milyon euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katladı.

Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kartal, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası ödeyecek. Toplam 28 milyon euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferinden rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

VATANDAŞI PEPE'Yİ SOLLAYARAK TARİHE GEÇTİ

Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. 41 yaşında olmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren oyuncu, 2017 yılında Beşiktaş'a sezon başına 4.5 milyon eurodan 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon euroluk maaşıyla 3.1 milyon euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Rafa Silva Beşiktaş Portekiz Benfica Pepe Futbol Finans Spor Ekonomi Haberler

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Yorumlar (7)

Erkan SEZGİN:

Büyük sıkıntı çıkacak.

38
4
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Mehmet Vatandaş:

İnşallah paralar çöpe gitmez:))

30
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Cetin Oguz:

Arkasını doldurmadan zor, dolması içinde komple takımın değişmesi lazım

24
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Özer Doğan:

sonuç batağa doğru giden yol

13
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sağdan muhalif:

işin başında söylemek lazım; beklentilerin altında kalır. hele ki böyle bir kadro içerisindeyken ..:(

6
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Mantar Baba8:

O kim ? Biz tanımıyoruz.

1
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BS:

yazık bu paralara , Türkiye geneli altyapıya bu kadar para harcasan onlarca yetenekli çocuk bulursun. Türkiye'de çok yetenekli çocuklar ama onları keşfedecek hoca sayısı yetersiz

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