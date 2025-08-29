Beşiktaş'ın Yeni Transferi Tiago Djalo: 'Kupalar Kazanmak İçin Buradayım'

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Tiago Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım" dedi.

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım. Mutlu oldum. Doğrusunu söylemek gerekirse, geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

'BURAK YILMAZ'LA KONUŞTUM'

Transferi öncesinde Burak Yılmaz ve Joao Mario ile konuştuğu ifade eden Portekizli savunmacı, "Güzel şeyler duydum. Burada oynamış olan birkaç arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattılar. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu ve iyi işler yaptığını biliyordum. Hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı. Burak Yılmaz'la konuştum. Lille'de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile de konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi" ifadelerinde bulundu.

'SAHAYA ÇIKMAK VE ONLARI MUTLU ETMEK İÇİN HEYECANLIYIM'

Beşiktaş taraftarı hakkında da açıklamalarda bulunan Djalo, "Her şeyden önce mutlu olmak istiyorum. Takıma kupalar kazanmak için yardım etmek istiyorum. Benim için en önemli şeylerden biri bu. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak ve onları mutlu etmek için heyecanlıyım" diyerek sözlerini noktaladı.