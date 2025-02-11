Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul Havalimanı'nda neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ, SOĞUKTAN YÜZÜ EKŞİDİ

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılanan Ricardo, İstanbul'un soğuğuyla karşılaşınca yüzünü ekşitti. Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan 184 cm boyundaki Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti. Geçen sezon Kolombiya ekibinde çıktığı 42 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynayan genç orta saha bu sezon ise 3 maçta 1 gol attı.