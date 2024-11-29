Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa ettiği Beşiktaş, Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine gelen ismi açıkladı.

YENİ BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Hüseyin Yücel ve Hasan Arat

KADİR KILIÇ ASİL ÜYE OLDU

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

MAYISTAKİ SEÇİME KADAR GÖREVE DEVAM EDECEKLER

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"