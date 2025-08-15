Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. İlk maçı Norveçli hakem Sigurd Kringstad, rövanşı ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.