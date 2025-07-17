Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'I

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAltan Kaya:

Zor bir rakip inşallah Beşiktaş tur u geçer, bir Fenerbahçeli olarak gönülden destekliyorum.

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Haber YorumlarıKaya Demir:

Farklı yenilir bjk aynı tas aynı hamam

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Rakip belli ama Beşiktaş'ımızın da ne yazık ki hazır olmadığı belli.. hazırlık maçlarında bu belli oldu...inanın kadınlar avrupa şampiyonasında şu anki Beşiktaş'ı yenemeyecek takım yok gibi...

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