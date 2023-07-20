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Beşiktaş'ın Onana transferini açıklaması an meselesi! Kamerunlu ön libero 4 yıllık imza atacak

Spor Haberleri

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile 5.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 5.3 milyon euro ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

21 MAÇTA 3 SARI KART GÖRDÜ

Ligue 1'de geçen sezon Jean Onana, 21 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 807 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü. Onana bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi.

Beşiktaş'ın Onana transferini açıklaması an meselesi! Kamerunlu ön libero 4 yıllık imza atacak

Beşiktaş'ın Onana transferini açıklaması an meselesi! Kamerunlu ön libero 4 yıllık imza atacak

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Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zubizarettaa:

Bu yeni modric olacak. Çok acayip iyi trasnfer yaptı beşiktaş

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