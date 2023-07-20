Beşiktaş'ın Onana transferini açıklaması an meselesi! Kamerunlu ön libero 4 yıllık imza atacak

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile 5.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.