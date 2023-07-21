Beşiktaş'ın Lyonco transferi iptal oldu

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmayı planladığı Lyonco'nun transferi, oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle iptal edildi. Sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem tespit edilen Brezilyalı stoper, doktorlar tarafından riskli bulunarak transferden vazgeçildi.

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Lyonco'nun transferi oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş'ın çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı. İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti. brezilyalı savunmacı, Southampton'a geri dönecek.

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