Beşiktaş 9 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 karşılaşmada mağlup olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların kaybetmeme serisi de devam etti. Kartal, ligde 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. - İSTANBUL