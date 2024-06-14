Beşiktaş'ın istediği Mats Hummels, Borussia Dortmund'dan ayrıldı

Alman devi Borussia Dortmund, tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar, ayrı dönemlerde toplam 13 yıl formasını giyen 35 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatılmayacağını duyurdu.

"SİZİ ÖZLEYECEĞİM"

Taraftarlara veda eden Hummels, "Sarı-siyahlılarda geçirdiğim 13 yılı aşkın süre artık sona eriyor. BVB'de bu kadar uzun süre oynamak ve Ocak 2008'de 13. sıradan Borussia Dortmund'un bugünkü konumuna gelen yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp benim için çok özel. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum. En kısa zamanda kutlamak için hepinizin Borsigplatz'ta tekrar buluşacağını umuyorum. O zamana kadar uzaktan ve umarım zaman zaman stadyumda da tezahürat yapacağım. Sizi özleyeceğim" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan Hummels, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Bayern Münih'te de forma giyen Hummels, sarı-siyahlılarda 508 maça çıkarken 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi.