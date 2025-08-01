Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olarak 2. eleme turunda elendi. Maçta en çok dikkat çeken an ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyonda saniyeler boyunca tek başına kalması ve takım arkadaşlarından destek görememesi oldu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki topladı.

Geçen hafta kendi sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası 2. eleme turunda sona erdi.

ABRAHAM SANİYELERCE YALNIZ KALDI

Maça damgasını vuran anlardan biri ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyanda saniyeler boyunca tek başına kalması ve arkadaşlarından destek görememesi oldu. O anlar kısa sürede viral olurken siyah-beyazlı taraftarlardan da büyük tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu Beşiktaş bu oyun anlayışıyla bu sene ilk 10'a bile giremez..

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Haber YorumlarıEnes Tığrak:

acıklamayı okuyana kadar sahaya giren pantolonlu taraftar sandım allama

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Bjk gerçekten de vasatın altında.Düşün ki daha lig başlamadan şampiyonluk bile hayal.Bu hoca ve oyuncularla imkansız aga..

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