Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olarak 2. eleme turunda elendi. Maçta en çok dikkat çeken an ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyonda saniyeler boyunca tek başına kalması ve takım arkadaşlarından destek görememesi oldu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki topladı.
Geçen hafta kendi sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası 2. eleme turunda sona erdi.
ABRAHAM SANİYELERCE YALNIZ KALDI
Maça damgasını vuran anlardan biri ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyanda saniyeler boyunca tek başına kalması ve arkadaşlarından destek görememesi oldu. O anlar kısa sürede viral olurken siyah-beyazlı taraftarlardan da büyük tepki çekti.
İşte o yorumlardan bazıları;