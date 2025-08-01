Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Geçen hafta kendi sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası 2. eleme turunda sona erdi.

ABRAHAM SANİYELERCE YALNIZ KALDI

Maça damgasını vuran anlardan biri ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyanda saniyeler boyunca tek başına kalması ve arkadaşlarından destek görememesi oldu. O anlar kısa sürede viral olurken siyah-beyazlı taraftarlardan da büyük tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;