Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı

Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
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Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Siyah-beyazlılar, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta sezon öncesi hazırlık kampının programı belli oldu.

AVUSTURYA'DA 4 HAZIRLIK MAÇI

Siyah-beyazlılar,yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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