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Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Emirhan Topçu kadroya dahil edilirken, Onur Bulut sakatlığı nedeniyle yok.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçını kaçıran Emirhan Topçu kadroya dahil edilirken, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut ise kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e gidecek.

Kartal'da bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Rams Başakşehir mücadelesini sakatlığı sebebiyle kaçıran Emirhan Topçu kadroya dahil edilirken, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut ise kafilede bulunmuyor.

Beşiktaş'ın, Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Keny Arroyo." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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