Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda 4 eksik
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Emirhan Topçu, El Bilal Toure, Devrim Şahin ve Taylan Bulut'un kadroda yer almadığı belirtildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Siyah-beyazlılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin yanı sıra Devrim Şahin ve Taylan Bulut da kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Hekimoğlu"

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda 4 eksik

Cemre Yıldız
