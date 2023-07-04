Beşiktaş'ın genç oyuncuları hedeflerini anlattı

- Beşiktaş'ın genç oyuncuları Kerem ve Emrecan hedeflerini anlattı

Kerem Atakan Kesgin : "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Emrecan Bulut: "Şenol Güneş ile çalışacak olmak gurur verici"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın genç oyuncuları Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Bulut, yeni sezon öncesi başlayan hazırlıklarda antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem Atakan, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade ederken, Emrecan ise Teknik Direktör Şenol Güneş ile çalışacak olmasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Bu akşam yapılan idman öncesi Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon öncesi çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kerem Atakan Kesgin, "İyi bir tatil yapıp güzelce kafamızı boşaltıp buraya o şekilde gelmek istiyorduk. Öyle de yaptık. Yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir giriş yaptık. İyi çalışıyoruz. Ayın 9'unda kampa gideceğiz. O zamana kadar da en hazır şekilde kampa gitmek için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum ki bu sezon geçen sene elde edemediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Daha çok süre almak istiyorum"

Bu sezon kariyeri için farklı olacağına vurgu yapan genç oyuncu, "Forma şansı bulduğum takdirde bunu en iyi şekilde kullanacağımdan şüphem yok. Bu sene daha fazla çalışarak daha çok süre almak istiyorum. Umarım hocam da bana güvenir. Bu şekilde takımıma gerekli katkıyı sağlayabilirim. Geçen sene burada kamp kadrosunda yer almadan sezonda yer aldım. Bu sezon Beşiktaş formasının önemini ve takımın gerçekten bir bireyi olduğumun farkında olarak buradayım. Eksiklerimin ve neleri yapabileceğimin farkındayım. Bu senenin benim kariyerim için çok farklı olacağını hissediyorum" diye konuştu.

Takımının Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağını da hatırlatan Kesgin, sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş ile Avrupa kupalarında boy gösterecek olduğum için heyecanlıyım. Geçmişte Sivasspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynamıştım. Ama Avrupa'da her sene devamlı oynamak istiyorum."

Emrecan Bulut: "Beşiktaş'ta oynamak çocukluk hayalimdi"

Siyah-beyazlılarda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Emrecan Bulut ise, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Beşiktaş'ta forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu durum benim için büyük bir şeref. Beşiktaş'ta oynamak çocukluk hayalimdi. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapıp mücadele edeceğim. Sezonu da inşallah şampiyon olarak bitireceğiz" dedi.

"Milli Takım'da forma giymek istiyorum"

"Birkaç yıl öncesinde burada olacağımı hayal edemiyordum. Biliyorsunuz bir pandemi sürecini atlattık ve amatör ligler, profesyonel liglere göre daha geç başladı. Açıkçası geçen sezona kadar Süper Lig hedefim yoktu. Belli bir seviyeye ulaşınca artık yukarıyı konuşmaya başladık. Nasip oldu ve buradayım. Buraya geldikten sonra doğal olarak hedeflerimi de değiştirdim diyebilirim. Burada uzun yıllar kalmak ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Milli Takım'da forma giymek istiyorum. İyi çalışıp hep üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Umarım bunu başarabilirim" ifadelerini kullandı.

"Şenol Güneş ile çalışacak olmak gurur verici"

"Türk futbolu denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi de Şenol Güneş. Onunla çalışacak olmak benim için gurur verici. Kendisi birçok başarıya imza attı ve birçok oyuncuya iyi anlamda dokundu. Ben de onunla birlikte başarılı olacağım. Şenol Hoca ile ilk karşılaştığımda bayramlaşma sırasına denk geldim. Kendisi ile tanışma sohbet etme fırsatı yakaladım. Kendisi çok sıcakkanlı bir insan. Buraya hemen adapte olmam için yardımcı oldu."