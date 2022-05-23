Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu - Haberler

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Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu

Haberler.com - Spor
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Borussia Dortmund'da Marco Rose sonrası teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic getirildi. Hırvat hoca, Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Bundesliga'da Bayern Münih'in ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose ile yollar ayrılmıştı. Alman devinin yeni hocası belli oldu.

"TAKIMIN VE KULÜBÜN BAŞARISI İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Borussia Dortmund teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyura açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMIŞTI

Edin Terzic, Türkiye'de Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olduSlaven Bilic-Edin Terzic

Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund, Edin Terzic, Bundesliga, Spor, Haberler

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