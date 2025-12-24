Haberler

Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampına 1 Ocak 2026'da başlayacak. İzin dönemi 31 Aralık'a kadar sürecek ve kamp Antalya'da 2-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını ise 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı