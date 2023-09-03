Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Ghezzal sakatlıktan dönüş yaptı

Beşiktaş'ın Sivasspor karşılaşmasında uzun süreli sakatlığının ardından forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, maçın 88. dakikasında oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez oynadı. Ghezzal karşılaşmanın 88. dakikasında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.

Cezayirli futbolcu, geçen sezonun 31. haftasında oynanan Ümraniyespor müsabakasında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. - İSTANBUL