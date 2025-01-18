Beşiktaş'ın Beraberlik Serisi Devam Ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçından 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta yine evinde oynadığı maçta Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyeti pekiştirme şansını değerlendiremedi.

Kartal, bu sonuçla ligdeki son 4 müsabakanın 3'ünden de beraberlikle ayrılmış oldu. Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'a ise gol atamadan sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu süreçteki tek 3 puan ise geçtiğimiz hafta Bodrum FK'ya karşıydı. - İSTANBUL