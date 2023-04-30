Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş
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Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Mauro Icardi, deplasmandaki maçı da boş geçmedi. Arjantinli golcü şık bitirişle Vodafone Park'taki derbide perdeyi açan isim oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi açtı.
ŞIK BİTİRİŞ
Galatasary, baskıyla topu kaptı. Rashica, sağ kanattan ceza sahasına kesti. Colley'den önce hareketlenen Icardi, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta 2 gol Arjantinli futbolcu, ikinci maçı da boş geçmedi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023