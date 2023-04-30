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Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş

Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş

Spor Haberleri

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Mauro Icardi, deplasmandaki maçı da boş geçmedi. Arjantinli golcü şık bitirişle Vodafone Park'taki derbide perdeyi açan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi açtı.

Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş

ŞIK BİTİRİŞ

Galatasary, baskıyla topu kaptı. Rashica, sağ kanattan ceza sahasına kesti. Colley'den önce hareketlenen Icardi, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta 2 gol Arjantinli futbolcu, ikinci maçı da boş geçmedi.

Beşiktaş'ın belalısı oldu! Mauro Icardi'den ustalık işi bitiriş

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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