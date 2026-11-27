Beşiktaş'ın Batum dönüşü Sabiha Gökçen'de DHA Feed 2'den canlı yayınlanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş'ın Batum dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntülerin DHA Feed 2'den canlı yayınlanması planlanıyor. Yayının takımın havalimanındaki anlarını izleyicilere aktarması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Batum dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntülerini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı