Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekildi. Kurada, 2. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu. Beşiktaş, turu geçerse Rangers- Panathinaikos maçının mağlubu ile karşılaşacak. İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanş maçı 14 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi sonuçlandı. Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki eşleşmesi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Donetsk'i geçerek 3. eleme turuna yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
RANGERS FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile karşılaşmıştı, ikinci maçta Ibrox Stadyumu'nda penaltılarla çeyrek final şansını kaybetmişti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Beşiktaş, 2. eleme turunda perşembe akşamı 21.00'da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak. 3. eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos ikinci maçlar ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.