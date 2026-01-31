Haberler

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haber YorumlarıAdsız Murat:

Ee sürpriz? Sayın haber başlığını yazan yetkili, sende şaşırdınmı alt metini görünce, nerde?

