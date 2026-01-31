Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan Hekimoğlu.
Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.
CANLI ANLATIM:
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.