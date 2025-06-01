Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı

Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
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Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'un galip gelmesiyle birlikte sezonu dördüncü sırada noktaladı. Beşiktaş'ta golleri atan Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes, Süper Lig kariyerlerinde bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü kaptı

BEŞİKTAŞ LİGİ DÖRDÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 62 yapan Beşiktaş, Samsunspor'un Kayserispor karşısında uzatma anlarında galip gelmesiyle birlikte ligi dördüncü sırada noktaladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bodrum FK ise 37 puanda kalarak ligi 16. sırada bitirdi.

MUSTAFA VE GEDSON'DAN SÜPER LİG'DE BİR İLK

Beşiktaş'ta golleri atan Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes, Süper Lig'de bir ilki yaşadılar. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini Bodrum FK deplasmanında attı. Bodrum FK ağlarını kafayla havalandıran Gedson Fernandes ise Süper Lig'deki ilk kafa golünü atmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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