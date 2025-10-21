Beşiktaş ile Konyaspor 49. Kez Karşı Karşıya Geliyor

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak.

Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

Beşiktaş, Konya'da da üstün

Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti.

Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.