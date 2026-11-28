Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez derbide karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez derbide karşı karşıya gelecek. Statta oynanan önceki 10 derbide Beşiktaş 7, Galatasaray 2 kez kazandı; 1 maç berabere bitti.
Beşiktaş ile Galatasaray, 2016 yılının nisan ayında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 10 kez karşılaştı. Bu derbilerde siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar 2 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü derbide kozlarını paylaşacak. İki takım, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar da 2 kez kazandı. 1 derbi de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Kartal'ın 16 golüne, Aslan 7 golle karşılık verdi.
Yeni statta Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Eylül 2016 tarihinde oynanan ilk derbi 2-2'lik skorla sona erdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan mücadeleden ise sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiler şöyle:
24.09.2016
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
02.12.2017
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
02.12.2018
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
27.10.2019
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
17.01.2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
25.10.2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
30.04.2023
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.03.2024
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
29.03.2025
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
7.03.2026
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)