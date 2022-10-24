Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
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Beşiktaş'ı 90. dakikada attıkları gol ile deviren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mutluluktan adeta kendinden geçen genç çalıştırıcı önce havaya zıpladı, ardından coşkuyla taraftarlara koştu.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. 90. dakikada gelen galibiyet golü sonrası ise bordo-beyazlıların hocası Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.
HATAYSPOR GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde geriye düşen Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak ile galibiyete uzanan taraf oldu.
VOLKAN DEMİREL SEVİNÇTEN ÇILDIRDI
90. dakikada Kaan Kanak'ın attığı gol sonrası ise Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel sevinçten adeta kendinden geçti. Önce havaya zıplayan Demirel, ardından da taraftarlara doğru koştu. Genç çalıştırıcının bu sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.