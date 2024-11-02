Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan bir pozisyon, ilk yarıya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS