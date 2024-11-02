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Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonu
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının başında Rafa Silva'nın Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle tehlikeli bölgede yerde kalması sonrasında faul ve kırmızı kart bekledi ama hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan bir pozisyon, ilk yarıya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

İşte o pozisyon;

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonuGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran kırmızı kart pozisyonuGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Nedir bu Beşiktaş’ın hakemlerden çektiği . Gs’yi şampiyon yapacaklar diye yapmadıkları şey kalmadı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıfirat rakip:

Hiçbir şey yok. Adam Rafa gol atmasın diye Rafa'yı 2 eliyle itiyor ve Rafa'yı düşürüyor. Ne var bunda? Bıraksın da Rafa gol mü atsın?

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Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

adam rafa topa yetişsin diye arkadan 2 eliyle itiyor rafaya yardımcı olmaya çalıştı diye düşündü hakemler

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Yorum Beğenme5
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