Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı İçin Hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hradec Kralove ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Italiano yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar yapıldı; eksik oyuncu yok. Takım, saat 16.00'da özel uçakla Prag'a hareket edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hradec Kralove mücadelesinin taktiksel çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.
Eksik futbolcunun bulunmadığı siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Prag'a hareket edecek.