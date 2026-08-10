Haberler

Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos'ta Çek ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak Beşiktaş, tesislerde teknik direktör Italiano yönetiminde 1,5 saatlik antrenman yaptı. Isınma, pas ve taktik çalışmalar yapıldı; hazırlıklar yarın devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımını konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı