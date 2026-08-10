Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos'ta Çek ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak Beşiktaş, tesislerde teknik direktör Italiano yönetiminde 1,5 saatlik antrenman yaptı. Isınma, pas ve taktik çalışmalar yapıldı; hazırlıklar yarın devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımını konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA