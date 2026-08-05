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Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı İçin Hazır

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor; takım, bugün özel uçakla Prag'a gidecek. Maç yarın TSİ 20.00'de.

Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Çekya ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş, deplasmanda oynanacak maç için saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, yarın TSİ 20.00'de Malsovicka Arena'da Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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