Beşiktaş, Hoffenheim'ı 3-2 yendi; Oh'un iki golüyle Avrupa Ligi'nde 6 puana ulaştı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek lig aşamasında 2'de 2 yaptı.

Rhein-Neckar-Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.

İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, önce İlhan Fakılı, daha sonra Leandro Trossard ile gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Arka arkaya pozisyonlar bulmaya devam eden Beşiktaş, Amir Murillo'nun golüyle 60. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada siyah-beyazlılara Fisnik Asllani'nin golüyle yanıt verdi: 1-1.

Beşiktaş'ta 73 ve 79. dakikalarda sahneye çıkan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıları 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçın 88. dakikasında Koki Machida ile bir gol bulan ev sahibi takım, farkı 1'e (2-3) indirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazanarak Avrupa Ligi'nin lig aşamasında puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş, Avrupa'da 8'de 7 yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7. kez sahadan galip ayrıldı.

Organizasyonun ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Oh golleriyle yıldızlaştı

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Hoffenheim karşısında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Oh, Hoffenheim karşısında 73 ve 79. dakikalarda sahneye çıktı ve siyah-beyazlıları galibiyete taşıdı.

Alman ekibiyle oynanan maça kadar bu sezon 1 gol kaydeden 25 yaşındaki forvet, ikinci yarıda attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Oh, bu sezonki gol sayısını da üçe çıkardı.

Murillo yine sahnede

Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, Hoffenheim karşısında da golünü buldu.

Panamalı futbolcu, Alman ekibi karşısında 60. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Süper Lig'de Çorum FK ağlarını havalandıran Murillo, Avrupa kupalarında ise Kauno Zalgiris, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim müsabakalarında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayı 14 maçta giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 4 golle dikkatleri üzerine çekti.

Orkun Kökçü 45 dakika saha kaldı

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim karşısında ilk yarı sonunda oyundan çıktı.

İlk yarının ortalarında orta sahada bir sakatlık yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, tedavisinin ardından maça devam etti.

Alınan bilgiye göre milli futbolcunun topuğuna aldığı darbe sonuncunda tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı öğrenildi.

Orkun Kökçü'nün yerine ikinci yarıda Fabio Miretti oyuna dahil oldu.

Hoffenheim direğe takıldı

Alman ekibinin Beşiktaş karşısında ilk yarıda bir topu direkten döndü.

Karşılaşmanın 3. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Ümit Akdağ ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Hoffenheim karşısında ilk kez forma giydi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun 90+1. dakikada Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna aldığı 23 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Avrupa kupalarında çıktı.

Kaynak: AA