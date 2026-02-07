Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Hentbol'u 49-18 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan müsabakada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, ilk devresini 23-7 önde geçtiği mücadeleyi 49-18 kazandı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor