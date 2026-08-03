Haberler

Beşiktaş Hentbol Polonya'da Procural Cup'ta

Beşiktaş Hentbol Polonya'da Procural Cup'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Hentbol Takımı, 8-9 Ağustos tarihleri arasında Polonya’nın Polck şehrinde düzenlenen 2026 Procural Cup’a katılacak.

Beşiktaş Hentbol Takımı, 8-9 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Polck şehrinde düzenlenen 2026 Procural Cup'a katılacak.

Siyah-beyazlıların, RK Nexe, Orlen Wisla Plock ve TTH Holstebro takımlarının mücadele ettiği organizasyonda RK Nexe takımıyla ile karşılaşacak. Galip gelmesi durumunda Orlen Wisla Plock ve TTH Holstebro takımlarının galibiyle sahaya çıkacak.

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın maç programı şöyle:

8 Ağustos Cumartesi

16.30 Beşiktaş - RK Nexe

9 Ağustos Pazar

15.00 Üçüncülük maçı

17.30 Final maçı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var

İstanbul'da facia! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Kahramanlardan para mı alındı? Ortalığı karıştıran iddiaya açıklama
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

Otluk alanda çıktı, teknelere sıçradı! Dumanlar tüm ilçeyi sardı
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları