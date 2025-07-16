Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaştı. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan mücadelede Beşiktaş, Avusturya temsilcisine 3-2'lik skorla kaybetti.

5 GOLLÜ DÜELLODA GOLLER YAĞMUR GİBİ

Beşiktaş'ın golleri 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ve 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'dan geldi. Wolfsberger'e galibiyeti getiren goller ise 30. dakikada Dejan Zukic, 44. dakikada Marco Sulzner ve 55. dakikada Erik Kojzek kaydetti. Avusturya temsilcisinde Marco Sulzner, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ilk yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, kamptaki son hazırlık maçında 17 Temmuz Perşembe günü Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor'dan izlenebilecek.