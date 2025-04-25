Beşiktaş, Hatayspor Maçında Kadroda Değişiklikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.

Emrecan Terzi bu sezon ilk kez

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.

Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

Oxlade-Chamberlain ligde 11 maç sonra yedek

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

Bobo, karşılaşmayı tribünden takip etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi.

Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı.

Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.

Taraftar maça ilgi göstermedi

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.