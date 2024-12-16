Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat ile ilgili çarpıcı bir harekete imza attı.

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİLER

29 Kasım'dasiyah-beyazlıların resmi X hesabından Hasan Arat için yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımı, Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından silindi. Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.

İşte silinen o paylaşım;