Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa eden eski başkan Hasan Arat için 29 Kasım'da "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat ile ilgili çarpıcı bir harekete imza attı.
VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİLER
29 Kasım'dasiyah-beyazlıların resmi X hesabından Hasan Arat için yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımı, Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından silindi. Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.
İşte silinen o paylaşım;