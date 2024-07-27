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Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Kocaeli'nde oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti. Rafa Silva'nın attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Beşiktaş, Kocaeli'nde oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

37. dakikada Immobile'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada Masuaku'nun ceza sahası içine yerden ortasında arka direkte topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Mehmet Ali Vardar

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati (Ernest Muçi dk. 85), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılınçsoy (Demir Ege Tıknaz dk. 81), Ciro Immobile (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 77)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sonuç, Necip Uysal, Jackson Muleka, Jean Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm (Beratcan Sebat dk. 72), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu (Jimmy Durmaz dk. 72), Rahman Buğra Çağıran (Etebo dk. 57), Amilton (Fırat Tukgayoğlu dk. 81), Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 57), Yatabare (Baran Başyiğit dk. 46)

Yedekler: Orkun Özdemir, Abdullah Şahindere, Taha Necati Atay, Eralp Aydın, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Rafa Silva (dk. 37, 45+1) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Amilton, Fıratcan Üzüm, Etebo (Gençlerbirliği) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Rafa Silva Beşiktaş Kocaeli Spor Güncel Haberler

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