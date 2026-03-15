Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Junior Olatian ve Orkun Kökçü'den geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hyeon-Gyu Oh'un çaprazdan vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı çeldi, defans uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Junior Olatian'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

59. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Vaclav Cerny'nin içeriye çevirdiği topu alan Kristjan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Orkun Kökçü, sol kanattan son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek (Matej Hanousek dk. 90), Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya (Samed Onur dk. 83), Göktan Gürpüz (Adama Traore dk. 68), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 68), Mbaye Niang (Henry Onyekuru dk. 83)

Yedekler: Erhan Erentürk, Oğulcan Ülgün, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Michael Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 73), Kristjan Asllani (Cengiz Ünder dk. 73), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 83), Junior Olatian (Jota Silva dk. 88), Hyeon-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 88)

Yedekler: Devis Vasquez, Delix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Joao Silva, Yasin Özcan

Teknik Sorumlu: Sergen Yalçın

Goller: Junior Olatian (dk. 56), Orkun Kökçü (dk. 67) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Sekou Koita (dk. 18) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) Pedro Pereira, Adama Traore (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
