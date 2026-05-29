Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için parkeye çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. ve son maçında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. ve son maçında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Müsabakayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Çeyrek finalin ilk maçında siyah-beyazlılar parkeden 108-83 galip ayrılırken, ikinci karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar, 78-75'lik skorla kazandı.

Normal sezonda oynanan iki maçı Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 ve 89-73'lük skorlarla mağlup etti.

Bu turu geçen ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. - İSTANBUL

