Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı
16 yaşındaki Menemen FK kalecisi Alp Özge, Beşiktaş altyapısında denemeye alındı ve yetenekleriyle olumlu izlenim bıraktı. Genç kaleci ile Galatasaray ve Başakşehir de ilgileniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı.

BEŞİKTAŞ İLE ANTRENMANLARA ÇIKTI

Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin, oyun görüşü ve özgüvenin olumlu izlenim bıraktığı belirtildi.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN DE İLGİSİ VAR

Menemen FK U17 takımında görev yapan genç file bekçisine kulübünün profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi. Kaleci Alp'le Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de ilgilendiği kaydedildi.

