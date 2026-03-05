Haberler

Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi

Güncelleme:
Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini belirlemek için kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İlk etapta Yasin Kol'un favori olduğu derbi için, son performans değerlendirmelerinin ardından Mehmet Türkmen'in öne çıktığı iddia edildi. Resmi açıklama Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak.

  • Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakemin Mehmet Türkmen olduğu iddia edildi.
  • Derbinin hakemi resmi olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanacak.

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi merak konusu olurken, kulislerde öne çıkan isim netleşmeye başladı.

KULİSLERDE MEHMET TÜRKMEN ÖNDE

Kritik derbiyi yönetmesi beklenen hakemin Mehmet Türkmen olduğu iddia edildi. Daha önce derbi için favori isim olarak Yasin Kol gösteriliyordu. Ancak son haftalardaki performans değerlendirmelerinin ardından ibrenin Mehmet Türkmen'e döndüğü öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakeminin bugün Merkez Hakem Kurulu tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
