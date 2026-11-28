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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Dusan Vlahovic 11, Galatasaray'da da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de attığı 9 golle ön plana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi günü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-kırmızılılar attığı 29 golle ligin en çok golcü ikinci takımı konumunda yer alıyor. Siyah-beyazlılar da bu maçlarda 27 gol kaydetti. Aslan, söz konusu 12 müsabakanın 11'inde, Kartal da 10'unda gol atma başarısı gösterdi.

Aslan'da 12 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 29 gol kaydederken, bu goller 12 farklı futbolcudan geldi. Cimbom'da Victor Osimhen 9, Yunus Akgün 3, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira 2'şer, Deniz Gül, Mario Lemina, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Alban Lafont da kendi kalesine attı.

Kartal'da Dusan Vlahovic 11 gol

Beşiktaş'ta ise Süper Lig'de 11 farklı futbolcu gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic 11 golle takımının en golcü ismi olurken, aynı zamanda ligde gol krallığında zirvede yer alıyor. Kartal'da Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, Orkun Kökçü ve İlhan Fakılı 2'şer, Amir Murillo, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz da 1'er defa gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı