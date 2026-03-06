Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta sahadan 18 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, rakipleriyle 4 karşılaşmada berabere kaldı. Sahadan 2 defa yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Emirhan ve Toure yok

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.

Ligde son üç maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü ve Oh

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Beşiktaş, "Dolmabahçe"de üstün

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Hedef yenilmezlik serisini sürdürmek

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı. Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.