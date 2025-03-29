Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, derbi öncesi dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlılar, müsabakanın tartışmalı hakem kararlarına sahne olmaması adına eski hakem Urs Meier'i gözlemci olarak Tüpraş Stadyumu'na getirdi.

"SİZ GETİRMEDİNİZ, BİZ GETİRDİK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın davetiyle İstanbul'a gelen dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek. Hakem, karşılaşma sırasında yaşanan pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu değerlendirmeler Beşiktaş Kulübü'nün resmi YouTube kanalında kamuoyuyla paylaşılacak.

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Urs Meier'in Tüpraş Stadyumu'na gelmesini "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda" ifadeleri ile paylaştı.

TFF'DEN RET YANITI GELMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF'yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye Urs Meier'i getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.

HAKEMLİK SONRASI YAŞAMI

2004 yılında aktif hakemlik kariyerine son veren Urs Meier, sonrasında medya alanında çalışmalar yapmış; çeşitli futbol programlarında yorumculuk görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda hakemlik konusunda seminerler vererek genç hakemlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Hakemlik kariyerinden sonra iş dünyasında da aktif rol alan Meier, İsviçre'de bir şirketin sahibi olmuş ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmuştur. Futbolun yanı sıra iş dünyasında da disiplinli ve prensipli yapısıyla tanınmıştır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Urs Meier, kararlarında titizliği, oyun kurallarına olan bağlılığı ve sahadaki otoriter duruşuyla tanınan bir hakemdir. İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Disiplinli çalışma tarzı ve olaylara tarafsız yaklaşımı sayesinde hem spor camiasında hem de kamuoyunda saygın bir yer edinmiştir.