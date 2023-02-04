Beşiktaş, Galatasaray'a nefes aldırmıyor! 'Palavra' paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Beşiktaş, Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı açıklamasını hedef alan paylaşımlarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak, Türk televizyonlarındaki absürt sahneler ile sarı-kırmızılıların açıklamasına aynı video içinde "Palavra" şarkı eşliğinde yer verdi. Paylaşım kısa sürede büyük ses getirdi.

Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları ülke gündemine oturdu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertliler, Palabıyık'a tepki gösterirken, Beşiktaş ve Galatasaray'da tartışmalara dahil oldu. Siyah-beyazlıların son yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

"PALAVRA"

Beşiktaş, Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı açıklamasına karşılık vermeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak, Türk televizyonlarındaki absürt sahneler ile Galatasaray'ın açıklamasına aynı video içinde "Palavra" şarkısı eşliğinde yer verdi.

BİZ ZAMANINDA DA SUSMADIK, ADALETİ HERKES İÇİN İSTEDİK"

Siyah-beyazlıların "Palavra" paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı açıklamasına gece saatlerinde ise, "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." ifadelerini kullanarak cevap vermişti.

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