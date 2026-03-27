Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 102-70'lik skorla mağlup etti. Maçta Beşiktaş'ın en skorer ismi Mathews oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç

Glint Manisa Basket: Stevenson 14, Smith 5, Buğra Çal 5, Johnson 19, Pereira 5, Yağız Aksu 2, Yiğit Onan 4, Starks 10, Altan Çamoğlu 2, Martin 4

Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 2, Morgan 7, Anthony Brown 12, Dotson, Kamagate 15, Lemar 13, Canberk Kuş 9, Ata Özbek, Yiğit Çoban 3, Vitto Brown 13

1. Periyot: 10-26

Devre: 27-51

3. Periyot: 48-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 102-70 yendi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
500

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İşte rüşvetin belgesi! Suçüstü yakalandılar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı

Gördüğü şeye yumruk sallayıp sevinince iki ülke arasında kriz çıktı