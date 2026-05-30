Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i yenerek yarı finale çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, evinde Galatasaray MCT Technic'i 71-68 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 14, Morgan 10, Dotson 10, Zizic 10, Yiğit Arslan 7, Anthony Brown 7, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Thomas 3, Sertaç Şanlı

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer 19, Robinson 14, White 12, McCollum 10, Muhsin Yaşar 9, Meeks 3, Can Korkmaz 1, Rıdvan Öncel, Gillespie, Buğrahan Tuncer, Petrucelli

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 39-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
