Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN, namağlup devam ettiği sezonda Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Derbi, yarın saat 20.30'da başlayacak ve hakem üçlüsü Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN- Fenerbahçe Beko derbisi yarın yapılacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

