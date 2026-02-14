Haberler

Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN: 61-88

Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN: 61-88
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8

1'İNCİ PERİYOT: 15-25

DEVRE: 26-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar